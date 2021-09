Stand: 08.09.2021 06:41 Uhr Wiek: Nach Brand Leiche entdeckt

Nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Wiek auf Rügen haben Rettungskräfte eine Leiche in den Trümmern des Hauses gefunden. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Identität laufen noch. Es könnte sich um die Frau des 83-jährigen Bewohners handeln, der sich selbst aus dem brennenden Haus retten konnte. Er ist im Krankenhaus. Der Brandursachenermittler setzt seine Arbeit fort. Er musste seine Untersuchungen am Dienstag wegen des schlechten Zustands des Hauses abbrechen. Das Feuer hat einen Schaden von 200.000 Euro angerichtet. | 08.09.2021 06:41