Wiedergewählte DOSB-Vizepräsidentin Kerstin Holze will Olympische Spiele in Deutschland

In Baden-Baden ist die Schweriner Kinderärztin Kerstin Holze erneut zur Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt wurden. Insgesamt wurden fünf Vizeposten in dem Führungsgremium neu gewählt. Als Dachorganisation des deutschen Sports vertritt der DOSB über 27 Millionen Mitglieder in rund 87.000 Vereinen. "Natürlich bleibt die Organisation des Breitensports mein Hauptthema“, sagte Holze NDR 1 Radio MV. Das ganz große Ziel aber, zu versuchen, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Dafür sei es nötig, die Menschen viel mehr in die Idee und die Planung eines solchen Ereignisses einzubeziehen. In diesem Bereich seien in der Vergangenheit eindeutig Fehler gemacht worden, so die 41-Jährige.

