Bordsteinkanten und Schutzstreifen: Wie wird Radfahren attraktiver? Stand: 14.10.2021 18:15 Uhr

von Heike Becker, NDR 1 Radio MV

Immer mehr Menschen sind auch in Westmecklenburg mit dem Fahrrad unterwegs- sei es zum Vergnügen am Wochenende oder im Urlaub, aber auch auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. In Schwerin zum Beispiel sind 15 Prozent aller Verkehrsteilnehmer Fahrradfahrer, sagt Mario Goldammer von der Verkehrsplanung der Stadt- rund doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Das ist gut- aber auch ein Problem: es gibt mehr Radfahrer, aber kaum mehr Radwege. Und dort wird es eng: mehr Radfahrer, auch Lastenräder, und dann noch die meist etwas schnelleren E- Bikes. Es ist eine Verteilungskampf, sagt der Landesvorsitzende des ADFC, Horst Krumpen. Zudem seien die Radwege oft Jahrzehnte lang vernachlässigt worden und in einem schlechten Zustand.

Fahrradschutzstreifen keine Ideal- Lösung

Auf einigen vielbefahrenen Straßen in Schwerin wurden deshalb Fahrradschutzstreifen eingerichtet- zum Beispiel auf dem Obotritenring. Das Problem: die Streifen sind schmal, ein Fahrrad passt zwar drauf- aber die definierte Überholbreite zwischen Auto und Fahrrad von 1,50 Meter innerorts wird dann von Autofahrern oft nicht mehr eingehalten- für sie ist der Streifen die definierte Grenze, Autos fahren zentimeterknapp an Radfahrern vorbei. Der Schutzstreifen entspricht zwar den Regeln, sagt der Schweriner Verkehrsplaner Goldammer- ideal vor allem für das Sicherheitsgefühl sei er aber nicht.

Freie Fahrrad- Fahrt auf dem Bürgersteig?

Die Stadt hat deshalb zusätzlich den Fußgängerweg freigegeben für Radfahrer- keine gute Idee, findet ADFC- Chef Horst Krumpen, das bringe absolute Verwirrung: muss oder kann ich als Radler den Gehweg benutzen, wie schnell ich darf fahren, wie biege ich als Radfahrer richtig ab, welche Ampelschaltung gilt für mich. Und eigentlich ist der Gehweg doch für Fußgänger da.

Wege- Detektive sollen helfen

Auf dem Land gibt es in vielen Regionen Radwege- oft ausgelegt für die touristische Nutzung, und viele Urlauber kommen auch extra weil sie hier gut Radfahren können. Aber einige dieser Radwege sind in die Jahre gekommen. Baumwurzeln brechen den Asphalt auf, Kanten werden bröcklig, Frost und Schnee nagen am Belag, es poltert und rumpelt beim Fahren. Straßen werden regelmäßig kontrolliert und ausgebessert- Radwege kaum. Ein neues Radwege- Konzept für Westmecklenburg (https://www.region-westmecklenburg.de/Themen/Radverkehr/ ) soll es jetzt richten- da werden nicht nur neue Wege geplant, sondern erstmals wird auch der Bestand und der Zustand der Wege erfasst. Geholfen hat hier die Schwarm- Intelligenz: jeder konnte über eine App melden, wo ein Radweg kaputt ist, ein Bordstein stört oder Sträucher über den Weg wuchern zum Beispiel. Mehr als eintausend Hinweise gingen ein- rund 830 waren so relevant, dass sie in die Planungen einfließen.

Fast jeder hat ein Fahrrad

Rund drei Viertel der Westmecklenburger besitzen ein Fahrrad. 85 Prozent sind es im Landkreis Ludwigslust- Parchim, 83 in Nordwestmecklenburg, und 71 Prozent aller Schweriner haben ein Fahrrad. Genutzt werden die Räder allerdings selten- 8 bis 10 Prozent der Fahrräder auf dem Land werden regelmäßig gefahren, in den Städten sind es mehr. Gäbe es mehr und bessere Radwege würden auch mehr Menschen Radfahren, sagen Radbefürworter und Verkehrsplaner. Das Potential ist da- zeigen die Zahlen der Aktion Stadtradeln (https://www.stadtradeln.de/home): knapp 1130 Teilnehmer fuhren in Schwerin in drei Wochen rund 225.000 Kilometer- mehr als 5mal um die Welt. Auch andere Städte und Regionen haben mitgemacht. Von neuen und alten Radwegen, E- Bikes, Bordsteinkanten und Fahrradschutzstreifen- wie kann Fahrradfahren attraktiver gemacht werden? Der neue NDR- MV- Podcast Dorf Stadt Kreis, ab sofort auf ndr.de/mv und in der ARD- Audiothek.

