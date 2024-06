Stand: 14.06.2024 10:26 Uhr Weltblutspendetag: Kliniken in MV weisen auf Bedeutung von Spenden hin

Zum Weltblutspendetag am Freitag soll weltweit und auch in Mecklenburg-Vorpommern auf die Bedeutung von Blutspenden aufmerksam gemacht werden. In den vergangenen Wochen sei das Spendenaufkommen zurückgegangen, so das Deutsche Rote Kreuz. Die Universitätsmedizin Rostock, die Helios-Kliniken in Schwerin, die Uniklinik Greifswald und das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg berichten von noch ausreichend gefüllten Vorräten an Blutkonserven. Jedoch werde allerorts erwartet, dass durch die anstehende Ferienzeit weniger Menschen Blut spenden. Das sei üblich, könne aber zu zeitweiligen Versorgungsengpässen führen. Seit diesem Jahr gibt es für das Blutspenden keine Altersgrenze mehr. Sie betrug vorher 68 Jahre.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.06.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge