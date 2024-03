Stand: 11.03.2024 15:51 Uhr Weiteres Umspannwerk für Vorpommern geplant

In Vorpommern soll ein weiteres Umspannwerk entstehen. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz braucht dieses, um die neuen Offshore-Windparks vor Rügen mit dem Festland zu verbinden. Das bereits bestehende Umspannwerk in Lubmin reicht dafür nicht mehr aus. Deshalb soll zwischen den Ortsteilen Stilow und Klein Ernsthof in der Gemeinde Brünzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) das neue Umspannwerk entstehen. Die rund zehn Hektar große Fläche hat 50Hertz nach eigenen Angaben bereits von den früheren Eigentümern erworben.

