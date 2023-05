Stand: 01.05.2023 16:38 Uhr Weitenhagen: Zwei Verletzte bei Absturz von Wasserstoffballon

Beim Absturz eines Wasserstoffballons sind am Montag zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die 52 und 59 Jahre alten Polen Teilnehmer einer Ballonwettfahrt. Sie stürzten mit ihrem Gefährt demnach in ein Waldstück bei Weitenhagen südlich von Greifswald. Mehrere Hinweisgeber informierten die Polizei. Die beiden Leichtverletzten wurden ambulant vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An ihrem Ballon entstand laut Polizei ein Schaden von rund 80.000 Euro. Ursache des Unglücks waren nach Aussage der Ballonfahrer starke Fallwinde, die den Ballon zu Boden drückten.

