Was tun gegen Armut? Betroffene und Akteure tagen in Schwerin Stand: 17.10.2024 06:32 Uhr Die Landesarmutskonferenz Mecklenburg-Vorpommern organisiert am Donnerstag einen Fachtag in Schwerin. Besonders von Armut betroffen sind die ländlichen Regionen im Land.

In Schwerin debattieren am Donnerstag knapp 70 Akteure und Betroffene über Armut. Ab 10 Uhr treffen sie sich im Campus am Turm. Im Jahr 2022 lag die Armutsquote in Mecklenburg-Vorpommern bei 18,8 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt. Der höchste Anstieg war dabei in den ländlichen Regionen zu verzeichnen. Auf dem Land spiele Armut im öffentlichen Diskurs häufig eine geringere Rolle als in der Stadt, so Kai Brauer von der Landesarmutskonferenz.

Welche Maßnahmen nötig sind, um diese Form von Armut zu bekämpfen, soll auf dem Fachtag diskutiert werden. Außerdem werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem Thema vorgestellt. Der Fachtag wird von der Landesarmutskonferenz MV und der Liga der Wohlfahrtsverbände in MV organisiert.

