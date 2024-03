Stand: 11.03.2024 14:11 Uhr Warnstreik: Mediziner an Unikliniken demonstrieren für höheres Gehalt

Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben Ärztinnen und Ärzte der Universitätskliniken am Montag für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld demonstriert. "Wir können nicht akzeptieren, dass die Universitätskliniken bei den Gehältern die rote Laterne in der Hand behalten", sagte die Landesvorsitzende der Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund, Claudia Hellweg, in Rostock vor rund 60 Medizinerinnen und Medizinern. Auch in Greifswald hatten sich vor der Uniklinik Ärztinnen und Ärzte zu einem sogenannten Streikfrühstück versammelt. Der Marburger Bund hatte deutschlandweit an den Universitätskliniken zum Warnstreik aufgerufen. Ende März steht die fünfte Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft der Länder an. Der Marburger Bund fordert für die Uni-Mediziner unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.03.2024 | 07:30 Uhr