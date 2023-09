Stand: 09.09.2023 08:26 Uhr Warnemünde: S-Bahn-Ausfälle bei Brückenfest und Strandwetter

Wegen Sanierungsarbeiten wird in Rostock die Goetheplatzbrücke von heute Abend an bis Sonntagnacht für Züge vollständig gesperrt. Das betrifft die Linie S1 von Rostock nach Warnemünde und die Linien S2 und S3 von Güstrow nach Warnemünde. Zwischen dem Hauptbahnhof und Rostock-Marienehe werden die Bahnen durch Busse ersetzt. Die Bahn rechnet jedoch damit, dass wegen des Brückenfestes in Warnemünde und auch wegen des guten Strandwetters die Busse voll sein werden.

