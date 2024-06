Stand: 30.06.2024 09:13 Uhr Warnemünde: Camper beklaut - Sohn ortet den Dieb

Ein Camper auf der Mittelmole in Warnemünde kam am Sonnabend mit dem Schrecken davon. Er war vor seinem Wohnmobil eingenickt und stellte nach dem Aufwachen fest, dass ihm sein Smartphone, ein Tablet und 1.000 Euro gestohlen worden waren. Der Sohn des Mannes informierte die Polizei darüber, dass er die Geräte orten könne und auch in der Lage sei, einen Warnton auf die Geräte zu geben, so dass sie aus der Nähe zu hören seien. Geortet wurde das Diebesgut dann in Neustrelitz. Dort fuhr die Polizei zur angegebenen Wohnung, hörte den Warnton und nahm dem 26-jährigen polnischen Tatverdächtigen Technik und Geld wieder ab.

