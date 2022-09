Stand: 12.09.2022 16:35 Uhr Waren: Neuer Windpark soll errichtet werden

Am östlichen Stadtrand von Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) soll ein Windpark entstehen. Betroffen sind auch mehrere Gemeinden in der Region. In dieser Woche beschäftigt sich die Stadtvertretung Waren offiziell mit dem Thema. Den Auftakt macht der Stadtentwicklungsausschuss am Dienstagabend (13. September). Das Unternehmen Alterric will insgesamt neun Windkraftanlagen errichten. Die Leistung entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 41.000 Drei-Personen-Haushalten.

