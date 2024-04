Stand: 13.04.2024 11:58 Uhr Waren: Müritz-Saga sucht auf der Freilichtbühne neue Komparsen

Die Komparsen sollten mindestens 14 Jahre alt sein sowie gute Laune und Interesse am Stück mitbringen, so Müritz-Saga-Intendant Nils Düwell. Die Rollen reichen von Mägden bis zu Leibwächtern. Auch der 17. Teil der Saga spielt während des Dreißigjährigen Krieges - also vor etwa 400 Jahren. Die schwedischen Truppen bauen ihre Macht im Norden aus. Der böse Landmarschall will die Residenzstadt an sie verkaufen und das ganze Geld für sich behalten. Das versucht der Held Zacharias von Warentin zu verhindern. Premiere ist am 29. Juni. Präsentiert wird die Müritz-Saga von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.04.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Landkreis Mecklenburgische Seenplatte