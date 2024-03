Stand: 02.03.2024 10:53 Uhr Waren: Auftakt der 17. Ehrenamtsmesse

Mit dabei sind Feuerwehren, Rotes Kreuz, Jugend- und Seniorenverbände, Tierschützer, Künstler und viele andere. Laut Sozialministerium ist jeder Dritte in Mecklenburg-Vorpommern, der 14 oder älter ist, ehrenamtlich tätig. Trotzdem fehlen im Nachwuchssport, in sozialen Einrichtungen wie den Tafeln und Suppenküchen oder im Wasser-Rettungsdienst immer wieder Helfer. Mit einem Bürgerfond in Höhe von rund sieben Millionen Euro will das Land helfen. Weitere Ehrenamts-Messen gibt es in diesem Jahr in Rostock, Wismar, Greifswald und Ludwigslust.

