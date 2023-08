Stand: 22.08.2023 18:27 Uhr Wallstraße in Schwerin gesperrt: Drei Meter tiefer Krater in Fahrbahn

Weil Teile der Fahrbahn abgesackt sind, ist die Schweriner Wallstraße von der Einmündung der Fritz-Reuter-Straße bis einschließlich zur Parkplatzzufahrt zum Aldi und Rewe derzeit voll gesperrt. Die Versackung wurde nach Angaben der Stadt bereits am Sonnabend gemeldet. Der Schaden wurde zunächst jedoch kleiner angenommen, als er ist. Am Montagabend ist die Straße schließlich weiter abgesackt: In der Mitte der Fahrbahn hat sich ein Krater mit etwa zwei Meter Durchmesser und drei Metern Tiefe gebildet. Als Ursache wurde ein eingestürzter Kanal der Straßenentwässerung festgestellt.

