Von Berlin nach Rügen mit dem Zug in drei Stunden statt in vier: Mit einer besseren Zugverbindung könnte der Urlaubsverkehr auf den Straßen Vorpommerns entlastet werden. Vor einem Jahr gab die Bundesregierung ein Versprechen - 500 Millionen Euro sollen in den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Berlin und Sassnitz fließen. Als Ausgleich für den Bau des LNG-Terminals in Mukran. Bislang ist wenig geschehen. Deshalb gründet sich am Sonnabend auch in Anklam ein Aktionsbündnis Vorpommern-Magistrale. Ziel des Aktionsbündnisses soll es sein, nun auf die Einhaltung des Versprechens zu drängen. Laut dem Sprecher des Aktionsbündnisses will man auch die Bürgermeister der brandenburgischen Haltepunkte mit ins Boot holen.

Gelder für den Ausbau bisher nicht im Haushalt eingeplant

Nach Angaben der Organisatoren haben bereits sechs Bürgermeister in Vorpommern zugesagt, dem Bündnis beizutreten - darunter Stralsund, Greifswald, Pasewalk und Anklam. Sassnitz ist bislang nicht dabei. Man könne sich aber eine Mitwirkung sehr gut vorstellen, so der Sassnitzer Bürgermeister Kräusche. Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Sassnitz ist derzeit nur mit 120 Stundenkilometern befahrbar und soll auf 160 ertüchtigt werden. Der Bundeshaushalt für 2025 ist allerdings noch nicht beschlossen, demzufolge sind auch noch keine Mittel für das Projekt eingestellt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (SPD) hatte allerdings vor zwei Monaten das Ausbauversprechen wiederholt. Damit der Posten doch noch im Bundeshaushalt 2025 auftaucht, wollen sich nun die Kommunalpolitiker und Eisenbahnfreunde in Vorpommern stark machen. Das Geld dafür könne, so das Bündnis, aus Mitteln des Bestandsnetzes der Deutschen Bahn genommen werden.

