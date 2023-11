Stand: 10.11.2023 19:22 Uhr Vorpommern: Auf Bettlaken Hitler-Putschisten verherrlicht

In mehreren Orten in Vorpommern hat die Polizei nach eigenen Angaben seit Donnerstagabend Bettlaken mit Namen von Nationalsozialisten beschlagnahmt, die bei der Niederschlagung des Münchner Hitler-Putsches im November 1923 getötet wurden. Nach Polizeiangaben wurden insgesamt 13 Laken an Autobahnbrücken, in Straßburg, Pasewalk, Hoppenwalde, Ueckermünde und Egggesin entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Als Hitlers Putschversuch am 9. November 1923 gewaltsam beendet wurde, kamen 16 seiner Anhänger sowie vier Polizisten ums Leben.

