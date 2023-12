Vor Rügen: Windpark Arcadis-Ost 1 jetzt komplett am Netz Stand: 05.12.2023 12:31 Uhr Der Offshore-Windpark Arcadis-Ost 1 ist komplett ans Stromnetz angeschlossen. Das belgische Energieunternehmen Parkwind teilte mit, dass alle 27 Windkraftanlagen Strom liefern. Rein rechnerisch kann die Anlage bis zu 290.000 Haushalte versorgen.

Im Juni 2022 war das erste Fundament für den Windpark in der Ostsee installiert worden. Mitte November dieses Jahres hatte Parkwind die Installation der letzten Turbinen bekanntgegeben. Jetzt liefern alle 27 Windkraftanlagen Strom. Das Energieunternehmen gibt an, dass der Windpark eine Nennleistung von 257 Megawatt habe und er rechnerisch bis zu 290.000 Haushalte versorgen könne.

Innovativ: Nur freischwimmende Kräne im Einsatz

Manfred Dittmer, der Deutschland-Chef des Unternehmens Parkwind, sprach im Zusammenhang mit der neuen Anlage von einzigartigen technischen Herausforderungen: "Zusätzlich zu den 45 Metern Wassertiefe kam noch eine an einigen Stellen bis zu 30 Meter mächtige Schicht von nicht tragfähigem Schlamm und Schlick." Bei der Konstruktion habe man nicht wie üblich Schiffe genutzt, die sich fest mit dem Meeresgrund verbinden. Stattdessen handelt es sich laut Parkwind um den weltweit ersten Windpark, der nur von freischwimmenden Kränen errichtet wurde. Es kam unter anderem einer der größten Schwimmkrane der Welt zum Einsatz. Allein die röhrenförmigen Fundamente seien bis zu 110 Meter lang und etwa 2.000 Tonnen schwer.

VIDEO: "Arcadis-Ost 1": Windpark erstmals schwimmend erbaut (3 Min)

Ostsee für Energieunternehmen höchst interessant

Der dritte fertige Ostsee-Windpark ist von Rügens Küste 19 Kilometer entfernt. In den kommenden Jahren will das spanische Energieunternehmen Iberdrola zwei weitere Offshore-Windparks vor Rügen fertigstellen. Zusammen mit dem bereits bestehenden Windpark "Wikinger" wird allein Iberdrola vor Rügen eine Leistung von rund 1,1 Gigawatt erzeugen. Weitere Windparks in der Ostsee sind im Bau beziehungsweise in Planung.

Investitionen in Hafeninfrastruktur wichtig

Über den Bau von Arcadis-Ost 1 sagte Dittmer außerdem: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch den Installationshafen auf der Insel Rügen hätten haben können." Es habe dort aber nicht genug Platz gegeben, weshalb die Arbeiten von der Insel Bornholm aus geleistet wurden. Die Wartung des Windparks soll hingegen von Mukran auf Rügen erfolgen. Dittmer unterstützt nach eigenen Worten einen Appell der Windkraft-Branche, für ausreichend deutsche Hafeninfrastruktur zu sorgen. Angesichts ambitionierter Ausbauziele bei der Windkraft auf See ist von einem großen Mangel an Hafenkapazitäten die Rede.

Weitere Informationen "Arcadis-Ost 1": Weiterer Ostsee-Windpark vor Rügen am Netz Der Windpark steht 19 Kilometer von der Küste Rügens entfernt. Laut Betreiber soll er am Ende 257 Megawatt Strom liefern. mehr Bundesverband pocht auf mehr Offshore-Windenergie Der Ausbau von Offshore-Windparks gehe voran - aber nicht schnell genug. In MV gehen in den kommenden Jahren einige Windparks auf See ans Netz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.12.2023 | 12:00 Uhr