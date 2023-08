Vor Rügen: Öltanker Yannis P. manövrierunfähig in der Ostsee

Der Öltanker Yannis P. fährt unter der Flagge der Marshallinseln, einer kleinen Republik im östlichen Pazifik. Das 270 Meter lange Schiff ist mit Rohöl beladen, kommt aus Primorsk in Russland und war vor seiner Havarie bei Rügen auf dem Weg nach Mundra in Indien.

Die verantwortliche Reederei hat dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) zufolge Techniker eingeschifft, die versuchen den Schaden an Bord zu beheben. Noch sei nicht klar ob und wann das gelingt. Die Arbeiten werden aber mindestens das kommende Wochenende in Anspruch nehmen, so das WSA. Positiv hebt das WSA hervor, dass das Wetter aktuell eher unauffällig ist. Laut Wasserschifffahrtsamt hat die Verkehrszentrale in Warnemünde für den Fall der Fälle aus Sassnitz den Schlepper Bremen Fighter ins Seegebiet beordert. Fazit aus Sicht der Verkehrszentrale: Man habe alles im Griff. Und sollte es zu einer Verschlechterung der Situation kommen, stünden ausreichende Notschleppkapazitäten sofort zur Verfügung.