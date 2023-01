Stand: 08.01.2023 17:35 Uhr Volleyball: Schwerinerinnen gewinnen beim VC Neuwied

Der SSC Palmberg Schwerin hat sein Spiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen beim VC Neuwied klar gewonnen. Das Team bezwang am Sonntag den Tabellenletzten mit 3:0 (25:9, 25:14, 25:15). Damit bleiben die Schwerinerinnen nach elf Spieltagen dem Spitzenduo aus Stuttgart beziehungsweise Potsdam auf den Fersen. Bereits am Mittwoch ist das Team im Europacup gegen Swietelsky-Bekescsabai (Bulgarien) im Achtelfinal-Hinspiel gefordert. Die Bundesliga-Rückrunde beginnt am kommenden Sonnabend mit dem Spiel gegen Schwarz-Weiss Erfurt.

