Stand: 12.01.2023 06:52 Uhr Schweriner Volleyballerinnen auf Viertelfinalkurs

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin liegen auch im CEV Cup auf Erfolgskurs. Im Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend besiegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski den ungarischen Club Swietelsky Bekescsaba mit 3:0 (25:20, 27:25, 25:22) und sorgte damit für die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche, in dem sogar ein 2:3 zum Weiterkommen reichen würde. Im dritten Durchgang verschaffte sich der SSC mit einer 3:0-Serie zum 14:11 ein vorentscheidendes Polster und machte mit dem zweiten Matchball alles klar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.01.2023 | 06:00 Uhr