Stand: 08.10.2023 06:09 Uhr Volleyball: SSC Schwerin feiert 3:0-Erfolg in Aachen

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin sind mit dem erhofften Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Das neu formierte Team von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich am Samstagabend bei den Ladies in Black Aachen mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:18) durch. Aufgrund der Nations League, Europameisterschaft und Olympia-Qualifikation hatte Koslowski erst am vergangenen Montag zum ersten Mal mit allen gesunden Spielerinnen trainieren können. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit waren die Mecklenburgerinnen fast durchgehend das dominierende Team.

