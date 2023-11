Verstärkter Kinderschutz in Sportvereinen in MV Stand: 30.11.2023 10:45 Uhr Der Schutz vor Gewalt und Missbrauch von Kindern im Sport rückt in den Fokus von Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern - allerdings noch nicht bei allen.

In Mecklenburg-Vorpommern wird verstärkt auf den Kinderschutz in Sportvereinen geachtet. Das sagt die Leiterin der Kontaktstelle Kinderschutz, Maria Dahlke. Trotzdem hätten noch längst nicht alle der mehr als 1.800 Vereine im Land ein Schutzkonzept.

Berater werden geschult

Der Kinderschutzbund spüre bei vielen Vereinen eine Offenheit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sagte Dahlke dem NDR. Vielfach fehle es jedoch an Wissen, konkrete Maßnahmen umzusetzen. Deshalb bildet der Kinderschutzbund zusammen mit dem Landessportbund derzeit neue Ansprechpartner aus. Ab Anfang kommenden Jahres sollen sie Sportvereinen kostenlos beratend zur Seite stehen, um Schutzkonzepte zu erstellen.

Dahlke: "Kinder ermutigen"

Die Sicherheit in Sportvereinen sei in Mecklenburg-Vorpommern im Großen und Ganzen gegeben, schätzt Dahlke ein, Gewalterfahrungen in der einen oder anderen Form seien jedoch nicht auszuschließen. Daher sei es nötig, Kinder zu ermutigen, ihre Meinung zu äußern, Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren.

Weitere Informationen Landessportbund MV empfiehlt Suspendierung von Jugendtrainer Ronald R. soll bei einer kirchlichen Jugendfreizeit 2020 in Zinnowitz sexualisierte Aufnahmen von Jugendlichen gemacht haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.11.2023 | 11:15 Uhr