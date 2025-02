Verkehrsunfälle 2024: MV bei Zahl der Verkehrstoten an der Spitze Stand: 28.02.2025 11:42 Uhr Gemessen an der Einwohnerzahl sind in keinem anderen Bundesland mehr Menschen durch Verkehrsunfälle getötet worden als in MV. Laut Statistischem Bundesamt ergibt sich für eine Million Einwohnerinnen und Einwohnern ein Wert von 59 Verkehrstoten.

55.108 Unfälle gab es im Jahr 2024 in Mecklenburg-Vorpommern, 530 weniger als im Jahr 2023. Die vorläufigen Erhebungen der Landespolizei weisen für das vergangene Jahr 93 Menschen aus, die bei Verkehrsunfällen getötet wurden. Das teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren es 57 Verkehrstote und im Jahr 2022 waren es 83. Bundesweit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zu 2023 um zwei Prozent auf 2.780 Menschen gesunken.

Geringer Abstand und hohe Geschwindigkeit sind Hauptursache

"Jeder einzelne Todesfall ist eine Tragödie für die Angehörigen", so Innenminister Christian Pegel (SPD). Die aktuelle Bilanz gebe ihm "Anlass zur Sorge". Besonders alarmierend dabei sei, dass zu den Hauptursachen für die gestiegene Zahl der Unfälle zu geringer Abstand und überhöhte Geschwindigkeit zählten. Die Zahl der registrierten Schwer- und Leichtverletzten nach Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern lag im Jahr 2024 mit 1.103 beziehungsweise 5.117 in etwa auf Vorjahresniveau (2023 waren es 1.105 beziehungsweise 5.095).

