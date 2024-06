Stand: 08.06.2024 07:49 Uhr Ventschow: 70-Jähriger im Großen See ertrunken

Im Großen See bei Ventschow (Kreis Nordwestmecklenburg) ist am Freitag ein 70-jähriger Mann ertrunken. Nachdem er nicht wie verabredet nach Hause gekommen war, hatte seine Ehefrau an der Badestelle sein Fahrrad und seine Kleidung gefunden. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte sie die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehren aus Rubow, Ventschow, Hohen Viecheln, Bad Kleinen und Lübow beteiligten sich mit Booten und Tauchern an der Suche. Gegen 21 Uhr konnten sie den Vermissten nur noch tot aus dem See bergen.

