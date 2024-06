Stand: 18.06.2024 11:00 Uhr Velgast: 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Montagabend ein 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er ein Auto im Einparkprozess zu spät bemerkt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Wie sich später herausstellte, war das Motorrad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der 16-Jährige hatte außerdem keinen Führerschein.

