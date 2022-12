Stand: 01.12.2022 18:09 Uhr Usedom: Traktor für 80.000 Euro gestohlen

In Balm auf Usedom ist ein Traktor gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind der oder die unbekannten Täter in der vergangenen Nacht auf das Gelände eines Agrarbetriebes eingebrochen. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Polizei in Heringsdorf melden.

