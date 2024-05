Liveticker: Unwetter, Gewitter, Starkregen - So ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 22.05.2024 12:56 Uhr Schwere Gewitter können heute über Mecklenburg-Vorpommern aufziehen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Auch Starkregen über mehrere Stunden mit Regenmengen zwischen 50 und 100 Liter pro Quadratmeter ist regional nicht ausgeschlossen.

Autofahrer aufgepasst: Gefahr von Aquaplaning steigt

Vor allem Autofahrer sollten bei der angekündigten Wetterlage aufpassen. Die Gefahr von Aquaplaning ist bei Starkregen besonders hoch, weil die Autoreifen schnell die Haftung zur Fahrbahn verlieren können. Außerdem führen eingeschränkte Sichtverhältnisse unter diesen Umständen häufig zu witterungsbedingten Unfällen. Die Polizei rät bei starken Regenschauern dazu, das Tempo deutlich drosseln.

So viel Regen, wie sonst im ganzen Mai

Von der Lübecker Bucht und Wismar bis zur Mecklenburgischen Seenplatte, "da könnte es richtig nass werden", sagt NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm. Vor allem die westlichen Landesteile von Mecklenburg-Vorpommern werden betroffen sein, "dort gibt es die heftigsten Regengüsse mit Gewittern". Nordwestmecklenburg, die Stadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Westen des Kreises Mecklenburgische Seenplatte und des Landkreises Rostock müssen demnach mit Unwettern rechnen. Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden und etwa bis zu 100 Liter pro Quadratmeter könnten in diesen Teilen MVs fallen. "Das sind Regenmengen, die in den Vorjahren im ganzen Mai gefallen sind", so Kreibohm.

Pegelstände in Mecklenburg-Vorpommern: Derzeit überwiegend im Normalbereich

Vor dem erwarteten Unwetter am Mittwoch und Donnerstag liegen die Pegelstände in Mecklenburg-Vorpommern überwiegend im Normalbereich oder sind leicht erhöht. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie stellt auf seiner Internetseite die Pegel von Bächen, Seen und Flüssen dar, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern betrieben werden. Die Messwerte werden in acht Meldestufen eingeteilt. Auf dem Portal finden sich auch Informationen zu den Alarmstufen. So stellt sich die Lage im Nordosten derzeit dar:

