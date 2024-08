Umfrage wird Grundlage für Ehrenamtsstrategie in MV Stand: 04.08.2024 06:25 Uhr Wie gut ist das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt? Wo fehlen Leute, Geld und Digitalisierung? Antworten darauf will das Land mithilfe einer Umfrage finden. Aus den Ergebnissen soll die neue Ehrenamtsstrategie abgeleitet werden.

von Thomas Köhlers

42 Fragen enthält der Online-Fragebogen, der sich an alle Ehrenamtlichen in MV richtet. Die Umfrage dauert im Schnitt 15 Minuten. Sie ist Teil einer Studie der Hochschule Neubrandenburg im Auftrag der in Güstrow ansässigen Ehrenamtsstiftung MV. Die anonyme Befragung soll als Vorlage für die Entwicklung der neuen Ehrenamtsstrategie in Mecklenburg-Vorpommern dienen. Diese hat die Landesregierung angekündigt.

Klamme Kommunen - weniger Fördermittel für Vereine

Die neue Strategie ist dringend nötig, weil in vielen Haushalten das Geld fehlt. Damit schrumpft auch der Spielraum, um ehrenamtliche Projekte zu fördern. Im Gegensatz dazu steigen vielerorts für die mehr als 12.000 Vereine im Land die Kosten.

Ergebnisse werden zum Inhalt einer Studie

Etwa jeder Dritte im Land engagiert sich ehrenamtlich. Die Palette reicht von Kultur und Sport über die Tafeln und Suppenküchen bis hin zum Katastrophenschutz. Die Fragen zur Studie zielen darauf ab, herauszufinden, an welcher Ausstattung es in den Organisationen hapert, wo es an Geld fehlt und an welcher Stelle digitale Vernetzung nötig wäre. Im kommenden Frühjahr wollen die Initiatoren die Studie der Landesregierung vorlegen.

