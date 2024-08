Umfrage gestartet: Ehrenamtsmonitor MV 2025 Stand: 04.08.2024 06:25 Uhr Was brennt Vereinsvorsitzenden, Übungsleitern, Künstlern, Umweltschützern oder sozial Engagierten unter ihren Fingernägeln? Danach fragt die Hochschule Neubrandenburg noch bis Ende September in einer Online-Umfrage.

Die Hochschule Neubrandenburg arbeitet aktuell am Ehrenamtsmonitor 2025 im Auftrag der Ehrenamtsstiftung MV. Dazu wurde eine Umfrage gestartet, an der alle Interessierten sich bis Ende September beteiligen können. Es ist die zweite Ausgabe dieses Monitors nach 2022. Damals entstand die erste Ausgabe als Konsequenz aus den Corona-Jahren, in denen ehrenamtliche Arbeit teilweise zum Erliegen kam. Die Initiatoren erhoffen sich von der neuen Studie auch Vergleichsmöglichkeiten. "Im Ergebnis werden die Bedarfe und Hürden des ehrenamtlichen Engagements in MV erfasst sein und alle engagementfördernden Akteur*innen in MV kartografiert", erläutert die in Güstrow ansässige Ehrenamtsstiftung MV ihr Ziel.

MV will eine Landesengagementsstrategie entwickeln

Die Online-Umfrage ist anonym und einfach zu bedienen. Der Katalog reicht von Fragen nach Bereichen, in denen sich Teilnehmer engagieren bis zu Problemen, die sie haben, Ehrenamt und Beruf oder Familie miteinander zu verbinden. Nach Problemen bei der Finanzierung wird ebenfalls gefragt. Die Ergebnisse sollen helfen, eine Landesengagementsstrategie zu entwickeln. Dazu hat sich die Landesregierung verpflichtet. Denn in vielen Kommunen fehlt Geld im Haushalt, so dass die Finanzierung von freiwilligen Aufgaben, zu denen ehrenamtliche Arbeit gehört, immer stärker ins Hintertreffen gerät. Zudem steigen auch in den 12.150 Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern die Kosten durch höhere Mieten, die Anwendung der Mehrwertsteuer auf Vereine und steigende Energiepreise.

Sind Tafeln und Suppenküchen Ehrenamt oder Staatsaufgabe?

Hingegen erfüllen Vereine, die Tafeln oder Suppenküchen betreiben, oftmals Aufgaben, die eher in die Verantwortung eines Sozialstaates fallen, meint Roman Oppermann, Professor der Hochschule Neubrandenburg und als Sozialdemokrat Präsident der Stadtvertretung: "Wir müssen darüber reden, welche Aufgaben das Ehrenamt leisten kann und welche Aufgaben eigentlich der Staat übernehmen muss." Die einzige Suppenküche seiner Stadt stand kurz vor der Schließung, als die ehrenamtliche Köchin in den Ruhestand ging. Gerettet wurde die Suppenküche durch Sponsorengelder.

Kunst und Sport können ohne Förderung nicht bestehen

Auch in den Bereichen Sport und Kultur spielt die Finanzierung der ehrenamtlichen Arbeit angesichts steigender Kosten eine wesentliche Rolle. In Neubrandenburg wäre eine City-Galerie mitten auf dem Boulevard ohne die Übernahme der Miete durch Fördermittel niemals möglich gewesen. Innerhalb von drei Monaten kamen 2023 rund 10.000 Besucher. Dafür gab es von der IHK den Preis "Erfolgsraum Innenstadt". Das habe sogar zur Belebung unserer Innenstadt entscheidend beigetragen, meinte City-Manager Michael Schröder.

Ehrenamtsstiftung MV-Tour in Parchim, Feldberg und Schwerin

Wer mit der Ehrenamtsstiftung MV ins Gespräch kommen möchte, kann das auch während einer Tour quer durch das Land. Drei Termine stehen noch aus: am 3. September in Parchim, am 11. September in Feldberg und am 3. Oktober in Schwerin. Dort wird die Stiftung am Schweriner Pfaffenteich zu finden sein als Teil der Festmeile zum Tag der deutschen Einheit.

