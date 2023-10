Stand: 03.10.2023 09:48 Uhr Ueckermünde: Unfall nach Sekundenschlaf - fünf Verletzte

Am Dienstagmorgen haben sich bei einem Verkehrsunfall auf der L28 kurz vor Ueckermünde fünf Menschen verletzt. Laut Polizei verfiel ein 18-jähriger Deutscher am Steuer eines Transporters mit weiteren vier Insassen in einen Sekundenschlaf. Dadurch sei er von der Fahrbahn abgekommen und etwa 100 Meter weiter gegen mehrere Bäume geprallt. Alle Insassen (Deutsche im Alter von 17 bis 18 Jahren) hätten sich dabei leicht verletzt, drei von ihnen seien mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

