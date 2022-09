Übung: Schüsse und Explosionen in Rostock

15:00 bis 04:30 Uhr

Die Parkplätze am Albrecht-Kossel-Platz und an der Südseite des Hauptbahnhof sind gesperrt.



20:00 bis 04:30 Uhr

Der Platz der Freundschaft ist zwischen Kreuzung Südring inklusive Abbiegespuren vom Südring (beide Fahrtrichtungen) bis Einfahrt P+R Parkplatz Albrecht-Kossel-Platz gesperrt.



20:00 bis 04:30 Uhr

Die Straßenbahnen fahren an der Haltestelle "Stadthalle" ohne Halt für Ein- und Ausstieg durch. Von 23:00 Uhr an entfällt auch der Halt an der Haltestelle "Hauptbahnhof".



23:45 bis 04:00 Uhr

Der Straßenbahnverkehr durch den Hauptbahnhof wird eingestellt. Straßenbahnen der Linie 5 fahren ab Steintor bis zur Hafenallee, der Linie 6 ab Steintor bis zur Dierkower Allee.