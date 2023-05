Tourismus in MV freut sich über Kurzentschlossene Stand: 21.05.2023 12:30 Uhr Das diesjährige Himmelfahrtswochenende ist für die Urlaubsbranche ein ökonomischer Segen. In Hotels, Gaststätten oder bei Bootsverleihern ist laut Tourismusverband richtig Betrieb.

Das gute Wetter beschert der Urlaubsbranche in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende viele Gäste, obwohl die Buchungszahlen noch Anfang vergangener Woche deutlich niedriger waren als im Vorjahr. Nachdem schon das Ostergeschäft sehr schleppend angelaufen war, lagen auch die Erwartungen für dieses Wochenende deutlich unter Vorjahresniveau. Erst drei Viertel aller Quartiere im Land waren laut einer Umfrage des Tourismusverbands vor wenigen Tagen gebucht.

Spontane Gäste an Küste

Doch der Sonnenschein lockte noch viele Kurzentschlossene an die Küste. Katrin Hackbarth vom Tourismusverband sagte, dass zum Beispiel der Skywalk am Königsstuhl gerade ein echter Publikumsmagnet ist. Die Mecklenburger Seenrunde oder das erste Hopfen und Traubenfest in Göhren-Lebbin ziehen zudem Menschen an. Langfristig buchen wollen die meisten trotzdem nicht. Die Branche hofft, dass auch am kommenden Pfingstwochenende weiter die Sonne scheint.

Wacklige Wirtschaftslage im Land

Bisher ist noch ein Viertel der Quartiere frei. Das kann sich aber wieder kurzfristig ändern. Hoteliers und Gastronomen bräuchten gute Nerven - zumal eine Umfrage des Tourismusverbands ergeben hat, dass die meisten zwar auf sicheren Beinen stehen, jedes siebte Unternehmen aber seine eigene wirtschaftliche Lage als ziemlich wackelig einschätzt.

Weitere Informationen Ostern 2023: Der Tourismusverband in MV zieht Bilanz Der Start der Tourismus-Vorsaison in Mecklenburg-Vorpommern an Ostern lief "besser als erwartet". mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 21.05.2023 | 13:00 Uhr