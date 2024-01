Tödlicher Raserunfall: Prozess in Wismar wird fortgesetzt Stand: 10.01.2024 05:20 Uhr Der Prozess um einen Raser-Unfall mit zwei Toten auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. Das Verfahren musste ausgesetzt werden, weil ein Gutachter, der die Schuldfähigkeit des Angeklagten bewerten sollte, erkrankte.

Vor dem Amtsgericht Wismar beginnt am Mittwoch im zweiten Anlauf ein Prozess um einen schweren Unfall mit zwei Todesopfern auf der Autobahn 20. Auf der Anklagebank sitzt ein Mann aus Eberswalde in Brandenburg. Im wird fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Er soll Anfang August 2020 bei Wismar mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rostock ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren sein.

Mit hoher Geschwindigkeit Kleinwagen gerammt

In dem gerammten Pkw starben der 45 Jahre alte Fahrer und eine 19 Jahre alte Mitfahrerin, beide aus Vorpommern. Ein weiterer 19 Jahre alter Insasse dieses Wagens wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Nach dem Unfall wurden bei ihm 2,1 Promille Atemalkohol gemessen. Kurz vor dem Unfall durfte der Mann nach einer Polizeikontrolle weiterfahren. Bis heute ist ungeklärt, warum der Alkoholpegel des Unfallwagenfahrers bei der Verkehrskontrolle nahe Lübeck offenbar nicht aufgefallen war.

Ermittlungen gegen Polizisten

Auch gegen die Polizisten, die den Mann weiterfahren ließen, läuft ein Ermittlungsverfahren. Ein erster Prozess 2023 war wegen einer längeren Erkrankung eines Gutachters geplatzt. Damals hatte der Angeklagte zum Prozessauftakt geschwiegen.

Weitere Informationen Tödlicher Raserunfall: Prozess in Wismar vorerst geplatzt Ein Gutachter, der die Schuldfähigkeit des Angeklagten bewerten sollte, ist kurzfristig krank geworden, heißt es vom Gericht. mehr