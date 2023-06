Stand: 22.06.2023 12:06 Uhr Toddin: Tempo-70-Schild vor Blitzer in 50er-Zone aufgestellt

In Toddin (Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte ein Tempo-70-Straßenschild an einer Straße aufgestellt, in der tatsächlich Tempo 50 gilt. Laut Polizei platzierten die Täter das Schild etwa 300 Meter vor einem mobilen Blitzer des Landkreises. Es stamme möglicherweise von einer Baustelle. Die Beamten seien am Morgen von einem Bürger darüber informiert worden. Es handle sich um eine Straftat, betonte ein Polizeisprecher. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Ein Sprecher des Landkreises versicherte, dass mit Augenmaß vorgegangen werde, falls Autofahrer aufgrund des falschen Schildes vom Geschwindigkeitsmessgerät geblitzt wurden.

