Till Lindemann: Das sagt das Netz zu den neuen Vorwürfen Stand: 02.06.2023 14:58 Uhr Was ist dran an den Vorwürfen gegen den Musiker Till Lindemann von Rammstein? Mehrere Frauen werfen ihm vor, dass er sie missbraucht haben soll. Online brodeln die User-Diskussionen.

"Respekt an die mutigen Frauen, die sich getraut haben, zu sprechen!", "Kranke Musik für kranke Menschen", "Ohne Beweise riecht das einfach nach Paulaner" oder "Krasse Überraschung" sind nur einige der vielen Kommentare, mit denen User im Netz die Vorwürfe im mutmaßlichen Fall Till Lindemann diskutieren. Das Spektrum der Reaktionen auf Social Media reicht von Unschuldsvermutungen bis zu Verurteilungen des Rammstein-Frontmanns. Es geht um den Verdacht, dass Lindemann mehrere Frauen bei Konzerten und Partys missbraucht haben soll. Über die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger hatte am Freitag unter anderem die Tagesschau berichtet.

Schwere Vorwürfe gegen Superstar aus MV

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann sorgen für viel Aufmerksamkeit in sozialen Medien. Mehrere Frauen hatten gegenüber NDR und Süddeutscher Zeitung von Machtmissbrauch berichtet. Dabei geht es auch um mutmaßliche sexuelle Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Um den Superstar aus Mecklenburg-Vorpommern kursieren bereits seit einer Woche schwere Vorwürfe. Zunächst ging es um eine junge Frau aus Irland, sie hatte ihre Erfahrungen von einem Rammstein-Konzert im litauischen Vilnius geteilt.

Tausende Kommentare im Netz

Die vermeintlichen Vorwürfe sorgen nicht nur bei Fans der Band für viel Gesprächsstoff. Tausende Kommentare finden sich bereits unter dem Posting der Tagesschau. Einige User thematisieren den Altersunterschied zwischen mutmaßlichem Täter und mutmaßlichen Opfern. Anderen geht es um den Vorwurf des Machtmissbrauchs: "Prominente, die einen gewissen Status erreicht haben und meinen würden, dass sie sich alles erlauben könnten ohne Konsequenzen spüren zu müssen gibt es genügend.", schreibt der User annas.zahi unter dem Tagesschau-Beitrag auf Instagram.

Immer wieder werden in den Kommentaren auch Parallelen zu den Vorwürfen gegen Wetterfachmann Jörg Kachelmann gezogen. So schreibt der Nutzer bstnmllr1848 dazu: "Ich erinnere nur an den Fall Kachelmann, der unschuldig 'durchs Dorf getrieben' wurde und eine Rufschädigung erhalten hat, die ihm nachhaltig geschadet hat." Kachelmann war 2011 vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden

Die Aufklärung steht bei vielen Userinnen und Usern an vorderster Stelle, wobei sowohl die vermeintlichen Opfer, als auch Lindemann gleichermaßen von den Usern in Schutz genommen werden. Anna.luisees schreibt "Die Kommentare sind erschreckend. Wie hier victim blaming betrieben wird, die Frauen für die Taten verantwortlich gemacht werden und sexuelle Übergriffe entschuldigt werden."

Zwei Frauen äußern sich anonym vor der Kamera und haben ihre Aussagen an Eides statt versichert. Den Reporterinnen und Reportern liegen zudem weitere Aussagen von Zeuginnen an Eides statt sowie zahlreiche Chat-Protokolle vor, die Teile der Vorwürfe unterstreichen sollen. Fragen von NDR und SZ zu konkreten Vorwürfen ließen sowohl Lindemann als auch die Band inhaltlich unbeantwortet.

