Stand: 30.04.2023 11:01 Uhr Teterow: Zweistündiger Stromausfall wegen Kabelschaden

Ein Kabelschaden hat am Sonntagmorgen für einen zweistündigen Stromausfall in Teterow (Landkreis Rostock) gesorgt. Wegen des Schadens am Mittelspannungsnetz war der ganze Ort zwischen 5 und 7 Uhr ohne Strom. Von dem Ausfall war auch teilweise Mobilfunkempfang betroffen. Seit dem Vormittag sind alle Haushalte wieder am Stromnetz, sagte der zuständige Abteilungsleiter der Stadtwerke NDR 1 Radio MV.

