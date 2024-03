Stand: 27.03.2024 15:11 Uhr Teterow: Gullydeckel zerbricht unter Lkw - 10.000 Euro Schaden

Beim Überfahren eines Gullydeckels ist am frühen Mittwochmorgen in Rothspalk bei Teterow ein Lkw-Gespann beschädigt worden. Laut Polizei zerbrach der gußeiserne Deckel, umherfliegende Teile verursachten Schäden von rund 10.000 Euro am Lastwagen. Ursache ist offenbar Metrialermüdung, hieß es. Die zuständige Straßenmeisterei hat noch am Vormittag einen neuen Gullydeckel eingesetzt.

