Stand: 01.05.2024 08:36 Uhr Teterow: Drei Transporter bei Brand zerstört

Am Dienstagabend standen aus noch unbekannter Ursache mehrere Transporter in Teterow (Landkreis Rostock) in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in den drei geparkten Transportern zügig löschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Autos seien jedoch zerstört worden. Es werde nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Der Gesamtschaden belaufe sich laut Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

