Stand: 18.05.2024 07:06 Uhr Tessin: Sechs Verletzte bei Unfall auf der B110

Bei einem Unfall auf der B110 östlich von Tessin (Landkreis Rostock) sind am Freitag drei Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Ein 40-Jähriger war nach Angaben der Polizei beim Linksabbiegen in Richtung Kowalz mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Kurz darauf wurde ein dritter Wagen in den Unfall verwickelt. Die drei Wagen mussten abgeschleppt werden. Die B110 wurde für mehrere Stunden halbseitig gesperrt. Den Sachschaden schätzte die Polizei vorläufig auf 50.000 Euro

