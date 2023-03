Stand: 28.03.2023 10:59 Uhr Tessin: Brand in Mehrfamilienhaus - Anwohner evakuiert

In Tessin im Landkreis Rostock ist in der Nacht zu Dienstag Feuer im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Der Polizei zufolge wurde auch ein Nachbarhaus von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner der betroffenen und umliegenden Gebäude seien zunächst durch Einsatzkräfte evakuiert worden, hätten aber kurze Zeit später in ihre Wohnungen zurückkehren können. Eine Polizistin habe bei der Evakuierung eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Brandursachen- und Schadensermittlung dauern Polizeiangaben nach an, während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt Tessin, die B110, geperrt.

