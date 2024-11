Telenotärzte unterstützen Notfallsanitäter an der Seenplatte Stand: 11.11.2024 11:00 Uhr Telenotärzte sollen nach einem mehrjährigen Einsatz im Landkreis Vorpommern-Greifswald künftig auch an der Mecklenburgischen Seenplatte Notfallsanitäter unterstützen.

Die Telenotärzte stehen Besatzungen von Rettungswagen per Funkverbindung mit Rat zur Seite, falls ein angeforderter Notarzt noch nicht beim Patienten eingetroffen ist. Der Telenotarzt kann live übertragene Messwerte wie Blutdruck, EKG, Sauerstoffsättigung und viele weitere mehr beurteilen. Auch Fotos können an den Telenotarzt übertragen werden, zudem hat er die Möglichkeit, den Patienten per Videokamera in Augenschein zu nehmen.

Universitätsmedizin Greifswald federführend

Das System ist in Vorpommern-Greifswald schon mehrere Jahre im Einsatz. Die ersten Probeläufe haben hier 2017 stattgefunden. Nun beginnt der Testlauf auch an der Seenplatte. Zunächst ist nur ein Teil der Rettungsfahrzeuge mit entsprechender Technik ausgestattet worden. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, folgt der Rest. Das ärztliche Personal der Telenotarztzentrale wird durch die Universitätsmedizin Greifswald gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2024 | 13:00 Uhr