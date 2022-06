Tankrabatt und Spritpreise: Große Unterschiede in MV Stand: 01.06.2022 06:15 Uhr Heute tritt die Senkung der Energiesteuer für Kraftstoffe in Kraft. In Mecklenburg-Vorpommern ist das noch nicht an allen Tankstellen zu spüren. Die Preisunterschiede sind groß.

Preisunterschiede von bis zu 30 Cent innerhalb einer Region: In Schwerin beispielsweise kostete der Liter Super zwischen 1,83 und 2,22 Euro pro Liter. Für Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern lohnt es sich heute besonders, genau hinzuschauen, wo sie ihr Fahrzeug betanken. Heute tritt die Senkung der Energiesteuer für Kraftstoffe in Kraft. Laut Bundesfinanzministerium soll Benzin um 35,2 Cent billiger werden, Diesel um 16,7 Cent. Doch nicht an jeder Zapfsäule schlagen die Steuererleichterungen schon auf die Kraftstoffpreise durch.

Volle Tanks mit höher versteuertem Sprit

Das ist abhängig davon, wieviel Kraftstoff noch im Tank der jeweiligen Tankstelle ist. "Weil der Kraftstoff, der sich in den Tankstellen-Erdtanks befindet, bereits versteuert ist - und zwar zu dem Steuersatz, der am Tag des Kaufs galt", sagte der Geschäftsführer des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes, Jürgen Ziegner, Anfang der Woche NDR MV Live. Viele Tankstellen-Betreiber würden es sich nicht leisten können, den teuer eingekauften Sprit billiger abzugeben.

Verbraucherzentrale MV: "Mit dem Tanken noch warten"

Einige Tankstellen-Betreiber könnten ihre Vorräte absichtlich klein gehalten haben, um ebenfalls direkt vom Rabatt profitieren zu können. Entsprechend sei es nicht auszuschließen, dass Kraftstoffe an einzelnen Tankstellen übers Pfingstwochenende ausverkauft sein könnten, so der ADAC. Der Automobil-Club befürchtet, dass es mancherorts zu Warteschlangen kommen könnte. Arian Freytag von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt, mit dem Tanken - wenn möglich - bis nach Pfingsten zu warten. Wegen der zu erwartenden Schwierigkeiten sollte man auf keinen Fall auf den letzten Tropfen zur Tankstelle fahren.

Das Bundeskartellamt ist gefragt

Der Tankrabatt der Bundesregierung hatte bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt: Die zuletzt noch einmal deutlich gestiegenen Spritpreise haben sogar das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen. Die Behörde hat angekündigt, die Preisentwicklung genau im Auge zu behalten, damit von den Preissenkungen tatsächlich die Verbraucher und nicht die Mineralölkonzerne profitieren.

So setzt sich der Benzinpreis zusammen Etwa die Hälfte - nahezu 50 Prozent - des Benzinpreises entfällt auf Steuern und Abgaben. Dabei handelt es sich um Mehrwertsteuer, Energiesteuer (Mineralölsteuer) sowie den Beitrag an den Erdölbevorratungsverband (EBV).



Zu den Steuern und Abgaben kommt der Einkaufspreis bzw. Produktpreis hinzu. Dieser ist abhängig von der Entwicklung der Rohölpreise, wobei es eine zeitliche Verzögerung zwischen der Rohölpreisentwicklung und der Preisbildung der Mineralölprodukte in Deutschland gibt. Der Einkaufspreis macht etwa 46 Prozent des Benzinpreises aus.



Den geringsten Teil tragen weitere Kosten für Vertrieb, Transport oder Tankstellenpacht bei. Im internationalen Ländervergleich der Benzinpreise rangiert Deutschland in der oberen Hälfte.

