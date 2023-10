Tag der offenen Moschee: Das Gebet im Fokus Stand: 03.10.2023 06:32 Uhr Zur bundesweiten Aktion "Tag der offenen Moschee" öffnen heute mehrere islamische Gebetshäuser im Land ihre Tür, darunter Schwerin, Wismar und Rostock. Das diesjährige Motto: "Das Gebet - besinnt, belebt, verbindet".

Heute ist in Deutschland "Tag der offenen Moschee": Von 10 bis 16 Uhr können sich Nichtmuslime in islamischen Gebetshäusern bundesweit über den religiösen Alltag in einer Moschee informieren und mit Gläubigen in den Austausch gehen.

Aufeinander zugehen

Das Motto des diesjährigen Tages der offenen Moschee lautet "Das Gebet - besinnt, belebt, verbindet". Dazu wird vor allem auch in die Gebetsräume geladen. Dort werden Passagen aus dem Koran in arabischer Sprache gelesen und ins Deutsche übersetzt. Außerdem geben Vorträge, eine Fotoausstellung und islamische Literatur Einblicke in den religiösen Alltag der Muslima und Muslime. Bereits zum 26. Mal nimmt die Rostocker Moschee an dem bundesweiten Aktionstag teil. Der Tag der deutschen Einheit sei dafür bewusst gewählt, so ein Sprecher des islamischen Bundes in Rostock. In einer Zeit wachsender Spannung und Unsicherheit gegenüber Muslimen in der Öffentlichkeit, sei ein vorurteilsfreies Aufeinanderzugehen immens wichtig.

