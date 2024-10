Tag der Deutschen Einheit: Bürgerfest in Schwerin startet Stand: 02.10.2024 06:21 Uhr In der kleinsten Landeshauptstadt Deutschlands beginnen heute die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Am Nachmittag lädt Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Bürgerdialog ein.

Auf dem Schweriner Marktplatz wird heute um 14 Uhr das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit eröffnet. An drei Tagen werden sich in der ganzen Stadt die Bundesländer sowie die Bundes- und Landesministerien präsentieren.

Schwesig begrüßt 16 Bürgerdelegationen

Bereits gestern Abend hieß Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Bürgerdelegationen aus allen 16 Bundesländern willkommen. Sie wurden von den Landesregierungen ausgewählt, weil sie sich im Ehrenamt für andere und für ihr Land besonders einsetzen. "Dass unser Land zusammenhält, dass wir so ein reiches Kultur- und Sportleben haben, dass in unseren Dörfern und Stadtvierteln etwas los ist, das verdanken wir ganz stark Menschen wie Ihnen", sagte Schwesig bei der Begrüßung.

Bürgerdialog mit Bundeskanzler Scholz

Im Rahmen des Bürgerfests präsentieren sich die Stadt Schwerin und das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Innenstadt mit einer MV-Meile. Daneben gibt es eine Ländermeile, auf der sich alle anderen Bundesländer mit Pavillons vorstellen. Dazu finden sich in der Stadt unter anderem Stände von Bundesregierung, Bundesrat, Feuerwehr und Polizei.

Ziel des Festes ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dazu lädt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute Nachmittag zu einem Bürgerdialog ein. Morgen wird symbolisch die Bundesratspräsidentschaft von Mecklenburg-Vorpommern an das Saarland weitergegeben. Außerdem werden im Innenhof des Schweriner Schlosses Vorträge und Diskussionen mit Bundes- und Landesministern angeboten.

Festakt, Konzerte und Lichtshow

Das Zentrum der Feierlichkeiten ist der Alte Garten zwischen Schweriner Schloss und dem Mecklenburgischen Staatstheater. Dort treten an allen drei Tagen zahlreiche Künstler, wie Juli, Roland Kaiser und Zoe Wees auf. Der offizielle Festakt findet morgen Mittag mit mehr als 500 Gästen im Staatstheater statt. Das Schweriner Schloss, das seit Kurzem der Mittelpunkt des Welterbe-Ensembles ist, wird an jedem der drei Abende mit einer Lichtshow in Szene gesetzt. Außerdem wird es passend zum Motto "Vereint Segel setzen" eine Segelregatta auf dem Schweriner See geben.

