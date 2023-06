Swinetunnel soll Freitag eröffnet werden Stand: 27.06.2023 06:45 Uhr Usedom ist bald über drei Straßenverbindungen zu erreichen: Ende der Woche soll der neue Tunnel in Swinemünde eröffnet werden. Auf der beliebten Urlaubsinsel wird mehr Verkehr erwartet.

Auf der Insel Usedom steht ein polnisches Großprojekt vor der Eröffnung: Der Swinetunnel soll am Freitagmittag für den Verkehr freigegeben werden. Das berichtet der "Kurier Szczeciński" aus Stettin. Der Tunnel verbindet Usedom mit der Insel Wollin. Das rund 1,8 Kilometer lange Bauwerk verläuft unter der Swine, einem Ostsee-Meeresarm zwischen den beiden Inseln.

Fahrtzeit über Swine deutlich verkürzt

Neben bestehenden Brücken auf deutscher Seite ist es die dritte feste Zufahrt auf die Insel. Nach Angaben der Stadt verkürzt er die Fahrt zur Insel Usedom über die Swine von vierzig auf zwei bis fünf Minuten. Einige Fähren gehen im Juli außer Betrieb. Nur zwischen Innenstadt und Ostswine (Warszów) pendelt dann noch eine Fähre. Auf der Insel Usedom wird mit mehr Verkehr gerechnet.

Größtenteils von der EU finanziert

Nach dem Baustart 2019 ist der Tunnel im vergangenen Mai fertiggestellt worden. Nach der Zustimmung der Feuerwehr stand zuletzt noch eine Genehmigung der Woiwodschaft Westpommern aus. Gekostet hat das Projekt mehr als 200 Millionen Euro, wobei ein Großteil von der EU stammt. Der Swinetunnel gilt als einer der sichersten und modernsten Tunnel in Europa.

Schnellere Route nach Usedom

Der Tunnel kann die Fahrt auf die Insel etwa für Berliner und Brandenburger über die Autobahn 11 via Stettin (Szczecin) erleichtern. Zwar ist diese Route länger als der Weg über die deutsche Seite, sie führt aber länger über Autobahnen. Während die deutschen Zufahrten entlastet werden könnten, mehren sich in Swinemünde Befürchtungen, dass der Verkehr die Straßen verstopfen wird und es in der Stadt zu wenige Parkplätze gibt.

