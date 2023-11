Stand: 06.11.2023 15:27 Uhr Südlich von Rostock: A19 wird ab 18 Uhr komplett gesperrt

Die A19 wird südlich von Rostock von Montagabend bis Dienstagmorgen wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Von 18 Uhr bis 6 Uhr soll der Verkehr an der Anschlussstelle Laage von der Autobahn herunter geleitet werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Umleitungen erfolgen über Bundes- und Landstraßen sowie die Anschlussstellen Dummerstorf und Glasewitz. Grund ist der Neubau der Brücke an der Anschlussstelle Laage. Am kommenden Montag soll deshalb tagsüber die Fahrbahn in Richtung Rostock erneut gesperrt werden. Am Mittwoch ist die Fahrt in Richtung Berlin betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.11.2023 | 15:30 Uhr