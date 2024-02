Stand: 23.02.2024 08:43 Uhr Sturmnacht in MV: Bilanz der Feuerwehr und Polizei

In mindestens einem Fall hat ein umgestürzter Baum zu einem Unfall geführt. Kurz nach fünf war ein Mann mit seinem Auto bei Cramonshagen nahe Schwerin mit dem Baum kollidiert. Ein Rettungswagen war vor Ort im Einsatz, der Fahrer wurde nach Information der Leitstelle aber nicht schwerer verletzt, das Auto wurde abgeschleppt. Vor allem im Landkreis Nordwestmecklenburg sind vereinzelt Bäume umgestürzt oder große Äste abgebrochen und auf die Straßen gefallen. In einem Parchimer Gewerbegebiet kappte die Feuerwehr in der Nacht eine Telefonleitung, weil einer der Masten vom Sturm abgeknickt wurde. Die Ostseefähren von Rostock nach Rödby und Gedser sollen am morgen wieder fahrplanmäßig verkehren, nachdem in der Nacht Fahrten abgesagt worden waren.



