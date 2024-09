Strohballen-Brand in Schwerin: Feuer in Lagerhalle erneut aufgeflammt Stand: 04.09.2024 19:18 Uhr Im Schweriner Stadtteil Wüstmark ist in einer Lagerhalle für Futtermittel ein Brand zwischenzeitlich erneut aufgeflammt. Vor mehr als zwei Wochen hatten dort 8.000 Strohballen Feuer gefangen.

In Schwerin ist nach dem Brand von tausenden Strohballen im Stadtteil Schwerin Wüstmark am Mittwochnachmittag erneut Feuer aufgeflammmt. Die Feuerwehr bekam es offenbar schnell in den Griff. Am frühen Abend meldete sie den Einsatz als beendet. Der ursprüngliche Brand beschäftigte die Feuerwehren in Schwerin vom 17. August an über mehrere Tage. Die Löscharbeiten waren langwierig, weil die Strohballen erst aus der Halle gezogen und dann auseinandergerissen werden mussten. Am Mittwochnachmittag waren wieder Flammen in der Halle gemeldet worden.

Ursprüngliche Brandursache ist immer noch unklar

Wodurch der Brand damals ausgelöst wurde, ist weiterhin unklar. 140 Feuerwehrleute aus Schwerin und dem Umland waren an den Löscharbeiten beteiligt. Unterstützt wurden die Feuerwehren vom Deutschen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk, verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand ein Schaden von etwa zwei Millionen Euro, so die Polizei.

