Stand: 07.05.2023 19:05 Uhr Strasburg: Klemens Kowalski gewinnt Bürgermeister-Stichwahl

Klemens Kowalski ist neuer Bürgermeister im uckermärkischen Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald). Der 44-jährige Einzelbewerber erhielt 60,3 Prozent der Stimmen. Auf seinen Kontrahenten Nico Jahnke - ebenfalls Einzelbewerber - entfielen 39,7 Prozent. Jahnke ist einer der Landesvorsitzenden der "Jungen Alternative", der Jugendorganisation der AfD. Kowalski ist Beamter des Bundes, lebt in Buxtehude und will im Sommer nach Strasburg umziehen. Dort ist er aufgewachsen und hat im Strasburger Rathaus seine Ausbildung gemacht. Die Neuwahl in Strasburg wurde angesetzt, weil Bürgermeisterin Heike Hammermeister-Friese (CDU) im vergangenen Herbst per Bürgerentscheid abgewählt wurde. Der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

