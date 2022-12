Stand: 02.12.2022 06:36 Uhr Strasburg: Betrieb in Fischfabrik wieder angelaufen

In der Fischfabrik in Strasburg wird seit dieser Woche wieder produziert. Der Betrieb hatte im April einen Insovenzantrag gestellt und wurde dann von eine Firma aus Baden-Württemberg übernommen. Zwölf Mitarbeiter verarbeiten jetzt wieder Fisch- vor allem Barsch und Zander aus Kasachstan und Estland sowie Pangasius aus Vietnam. Geliefert wird die Tiefkühlware vor allem an Kunden in der Schweiz. Im nächsten Jahr will das Unternehmen laut Geschäftsführung etwa 200 Tonnen herstellen.

